Колобков провел встречу с министром по физической культуре и спорту республики Саха

Рабочая встреча прошла во вторник в Министерстве спорта РФ. Также в беседе принимали участие председатель постоянного комитета Государственного собрания республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев.
«Якутия — регион с богатыми спортивными традициями. Здесь активно развиваются национальные виды спорта, для населения создаются условия для занятий физической культурой и спортом, проводятся крупные спортивные соревнования, — отметил Колобков. — В конце ноября в Якутске состоится III чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором примут участие спортсмены из более чем 40 стран. Уверен, мероприятие пройдет на высоком организационном уровне и будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации мас-рестлинга».
Также Колобков и Григорьев обсудили возможности подготовки резерва для сборных России в Якутии.
«Благодаря поддержке и адресной помощи Минспорта России в Якутии ведется активная работа по подготовке спортивного резерва для сборных страны и строится большое количество спортивных объектов. Так, в этом году были введены в строй многофункциональный спортивный зал и стадион в селе Амга, которые в 2019 году примут Спортивные игры народов Якутии. До 2020 года планируется строительство плавательного бассейна в поселке городского типа Нижнем Бестяхе, центра адаптивного спорта и крытого стрелкового тира в Якутске», — заявил Григорьев.