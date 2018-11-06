Фоторепортажи
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
16:30 (мск), источник: ТАСС

Колобков провел встречу с министром по физической культуре и спорту республики Саха

ТАСС, 6 ноября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с министром по физической культуре и спорту республики Саха (Якутия) Иннокентием Григорьевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рабочая встреча прошла во вторник в Министерстве спорта РФ. Также в беседе принимали участие председатель постоянного комитета Государственного собрания республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев.

«Якутия — регион с богатыми спортивными традициями. Здесь активно развиваются национальные виды спорта, для населения создаются условия для занятий физической культурой и спортом, проводятся крупные спортивные соревнования, — отметил Колобков. — В конце ноября в Якутске состоится III чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором примут участие спортсмены из более чем 40 стран. Уверен, мероприятие пройдет на высоком организационном уровне и будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации мас-рестлинга».

Также Колобков и Григорьев обсудили возможности подготовки резерва для сборных России в Якутии.

«Благодаря поддержке и адресной помощи Минспорта России в Якутии ведется активная работа по подготовке спортивного резерва для сборных страны и строится большое количество спортивных объектов. Так, в этом году были введены в строй многофункциональный спортивный зал и стадион в селе Амга, которые в 2019 году примут Спортивные игры народов Якутии. До 2020 года планируется строительство плавательного бассейна в поселке городского типа Нижнем Бестяхе, центра адаптивного спорта и крытого стрелкового тира в Якутске», — заявил Григорьев.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«Локо» и Головин, «Барса» и Неймар, ПСЖ и Гризманн: анонс игр ЛЧ
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Появились подробности о бое между Мейвезером и звездой ММА
Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь