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11:40 (мск), источник: ТАСС

Объем инвестирования проектов ГЧП в сфере спорта России достиг 12 млрд рублей

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Частный бизнес в 2018 году проинвестировал проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта на сумму около 12 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании II Отраслевого форума по ГЧП «Инвестиции в индустрию спорта» сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

«Если говорить вообще о проектах государственно-частного партнерства, то в социальной сфере сейчас реализуется порядка 370 проектов, из которых 16% составляют спортивные проекты. В этом году мы наблюдаем рост интереса многих регионов к реализации проектов в сфере ГЧП — уже 45 регионов реализуют эти проекты, общий объем частных инвестиций в этом году достиг порядка 12 млрд рублей», — сказал он.

Колобков отметил, что по данным Минпромторга РФ в 2017 году объем национального рынка спортивной индустрии составил 600 млрд рублей. По его словам, рынок продолжает динамично развиваться. Для реализации проектов ГЧП в федеральной целевой программе выделен специальный раздел.

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