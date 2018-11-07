Объем инвестирования проектов ГЧП в сфере спорта России достиг 12 млрд рублей

«Если говорить вообще о проектах государственно-частного партнерства, то в социальной сфере сейчас реализуется порядка 370 проектов, из которых 16% составляют спортивные проекты. В этом году мы наблюдаем рост интереса многих регионов к реализации проектов в сфере ГЧП — уже 45 регионов реализуют эти проекты, общий объем частных инвестиций в этом году достиг порядка 12 млрд рублей», — сказал он.