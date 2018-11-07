Объем инвестирования проектов ГЧП в сфере спорта России достиг 12 млрд рублей
КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Частный бизнес в 2018 году проинвестировал проекты
КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Частный бизнес в 2018 году проинвестировал проекты
«Если говорить вообще о проектах
Колобков отметил, что по данным Минпромторга РФ в 2017 году объем национального рынка спортивной индустрии составил 600 млрд рублей. По его словам, рынок продолжает динамично развиваться. Для реализации проектов ГЧП в федеральной целевой программе выделен специальный раздел.