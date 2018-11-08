Комиссия немецких спортсменов: Мы шокированы неуважением со стороны ВАДА
Комиссия немецких спортсменов выступила с заявлением по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства и призвала к реформам в руководстве ВАДА.
Комиссия немецких спортсменов выступила с заявлением по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства и призвала к реформам в руководстве ВАДА.
«Комиссия немецких спортсмены внимательно следила за развитием событий вокруг восстановления РУСАДА. Последние решения вызвали немало вопросов и требований к реформированию системы руководства ВАДА. Мы шокированы тем, насколько неуважительно в ВАДА относится к мнению экспертов и спортсменов.
Российский допинговый скандал наглядно продемонстрировал необходимость перемен в формировании критериев соответствия нормам ВАДА, создания плана по исключению возможных манипуляций и конфликта интересов при принятии решений.
Восстановление РУСАДА показало, что ВАДА нужно следовать собственным правилам, вне зависимости от политического или другого влияния. В вопросе допинга есть только чёрное и белое. Соответствие правилам должно быть в основе кодекса ВАДА.
Мы уверены в эффективности разделения полномочий: ВАДА должно быть регулятором и блюстителем кодекса, национальные антидопинговые организации обязаны отвечать за контроль над антидопинговой системой, а CAS должен принимать решения в случае нарушений", — в частности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии.