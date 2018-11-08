Комиссия немецких спортсменов: Мы шокированы неуважением со стороны ВАДА

Источник: Reuters

«Комиссия немецких спортсмены внимательно следила за развитием событий вокруг восстановления РУСАДА. Последние решения вызвали немало вопросов и требований к реформированию системы руководства ВАДА. Мы шокированы тем, насколько неуважительно в ВАДА относится к мнению экспертов и спортсменов.

Российский допинговый скандал наглядно продемонстрировал необходимость перемен в формировании критериев соответствия нормам ВАДА, создания плана по исключению возможных манипуляций и конфликта интересов при принятии решений.

Восстановление РУСАДА показало, что ВАДА нужно следовать собственным правилам, вне зависимости от политического или другого влияния. В вопросе допинга есть только чёрное и белое. Соответствие правилам должно быть в основе кодекса ВАДА.