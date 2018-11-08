Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
22Кружева Миранчука в Черкизове
11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Комиссия немецких спортсменов: Мы шокированы неуважением со стороны ВАДА

Комиссия немецких спортсменов выступила с заявлением по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства и призвала к реформам в руководстве ВАДА.

Наверх
Источник: Reuters

«Комиссия немецких спортсмены внимательно следила за развитием событий вокруг восстановления РУСАДА. Последние решения вызвали немало вопросов и требований к реформированию системы руководства ВАДА. Мы шокированы тем, насколько неуважительно в ВАДА относится к мнению экспертов и спортсменов.

Читайте также
Популярные лекарства, которые вам можно (а профессиональным спортсменам — нет)

Российский допинговый скандал наглядно продемонстрировал необходимость перемен в формировании критериев соответствия нормам ВАДА, создания плана по исключению возможных манипуляций и конфликта интересов при принятии решений.

Восстановление РУСАДА показало, что ВАДА нужно следовать собственным правилам, вне зависимости от политического или другого влияния. В вопросе допинга есть только чёрное и белое. Соответствие правилам должно быть в основе кодекса ВАДА.

Мы уверены в эффективности разделения полномочий: ВАДА должно быть регулятором и блюстителем кодекса, национальные антидопинговые организации обязаны отвечать за контроль над антидопинговой системой, а CAS должен принимать решения в случае нарушений", — в частности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии.

 Звезда соцсетей раскрыла секрет своей фигуры!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
ЦСКА не смог взять реванш у «Ромы» в матче Лиги чемпионов
Мейвезер отказался от боя со звездой ММА
Новая команда: как Россия стартует в Евротуре
Растопить лед: почему фигуристки начали раздеваться (видео)
Ал. Емельяненко объявил о завершении сотрудничества с «Ахматом»
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Викторию Пльзень»
СМИ: Несколько матчей КМ по хоккею 2020 года пройдут в Европе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь