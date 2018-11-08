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13:58 (мск), источник: ТАСС

Антидопинговые организации в 2018 году включили в пулы тестирования 387 легкоатлетов РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. По состоянию на 20 октября 2018 года в международный и национальные пулы допинг-тестирования включены 387 российских легкоатлетов. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

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«По состоянию на 20 октября 2018 года в пуле Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) состоит восемь российских спортсменов, в расширенном пуле РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ТАСС) — 161 спортсмен, в регистрируемом пуле РУСАДА — 218. Всего в пулах тестирования состоят 387 спортсменов, — заметила Иконникова.

Непрерывное нахождение в пуле допинг-тестирования является одним из главных условий получения нейтрального статуса, позволяющего выступать российским легкоатлетам на зарубежных стартах на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года.

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