Антидопинговые организации в 2018 году включили в пулы тестирования 387 легкоатлетов РФ

«По состоянию на 20 октября 2018 года в пуле Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) состоит восемь российских спортсменов, в расширенном пуле РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ТАСС) — 161 спортсмен, в регистрируемом пуле РУСАДА — 218. Всего в пулах тестирования состоят 387 спортсменов, — заметила Иконникова.