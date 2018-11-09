Глава РУСАДА обеспокоен ситуацией вокруг доступа экспертов WADA в Московскую лабораторию

Источник: РИА "Новости"

Исполнительный комитет WADA 20 сентября принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу организации. WADA в официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года WADA намерено получить доступ к основным аналитическим данным и оборудованию Московской антидопинговой лаборатории, также до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий РУСАДА будет немедленно лишено статуса соответствия.

«Я испытываю обеспокоенность тем, как развивается ситуация вокруг доступа в Московскую лабораторию, — сказал Ганус. — Да, до 31 декабря остается больше полутора месяцев, но я не считаю правильным оттягивать решение на последние дни года. Этот вопрос нельзя решить за несколько дней, предстоят различные согласования, необходимо выйти за определенные процессуальные ограничения действующего законодательства. Но это нужно сделать оперативно, учитывая последствия и их характер».

«Я готов выслать в любой кабинет стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу, чтобы осознать разрушительный характер последствий для российского спорта в случае невыполнения предъявленных к нам требований. Кроме того, мы потеряем доверие, и если не навсегда, то на долгие годы», — подчеркнул собеседник ТАСС.

15 ноября на совете учредителей WADA в Баку будет рассматриваться вопрос доступа в Московскую лабораторию независимых экспертов. «Очень важно сделать к этому дню что-то конкретное. Понятно, что открыть лабораторию за оставшуюся неделю было бы сложно. Но первые конкретные шаги сделать очень важно — согласовать кандидатуры представителей в группу, которая должна получить доступ, и технические условия доступа», — заметил Ганус.

Собеседник ТАСС отметил, что РУСАДА не вовлечено в процесс формирования совместной рабочей группы, в которую должны входить представители WADA и СК РФ. «Мы предложили свое содействие Следственному комитету России, но не получили никакого ответа. Я так понимаю, что Следственный комитет РФ решает вопросы самостоятельно. И мы ничего не слышали о том, что согласование кандидатур ведется», — сказал собеседник ТАСС.

«Нам не хватает конкретных шагов»

«Сейчас нам не хватает конкретных шагов, — считает Ганус. — Министр спорта России Павел Колобков взял на себя ответственность и сделал важное заявление, но теперь очень важно начать действовать. Я понимаю, что многое в этом вопросе зависит не только от главы спортивного ведомства. Свое слово должен сказать, как было мною отмечено ранее, и Следственный комитет РФ, и высокопоставленные чиновники правительства».

«Министерство спорта РФ нуждается в реальной поддержке с их стороны. России нужно начать делать реальные шаги в сложившейся ситуации. И они должны быть сделаны до 15 ноября, чтобы подтвердить, что мы являемся серьезными партнерами и нам можно доверять», — заключил генеральный директор РУСАДА.

В поисках выхода из переговорного тупика руководство WADA в качестве компромисса предложило в июне России еще раз в письменном виде признать доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, которая занималась расследованием ситуации с допинг-пробами на Играх 2014 года в Сочи, и в частности один из пунктов документа, гласящий, что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные «государственным заговором», участвовали в махинациях с ними.

Также WADA предложило обеспечить доступ только к тем допинг-пробам из Московской лаборатории, которые вызывают подозрение у международной организации. Кроме того, WADA попросило предоставить копию базы данных из Московской лаборатории, чтобы «восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов». В ответ на это предложение Колобков 13 сентября направил в WADA письмо, в котором согласился с данными условиями.