Ганус: Невыполнение Россией критических условий WADA приведет к полной утрате доверия

Исполнительный комитет WADA 20 сентября принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу организации.

Читайте также Глава РУСАДА обеспокоен ситуацией вокруг доступа экспертов WADA в Московскую лабораторию

WADA в официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года WADA намерено получить доступ к основным аналитическим данным и оборудованию Московской антидопинговой лаборатории, также до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий РУСАДА будет немедленно лишено статуса соответствия.

«РУСАДА очень долго не возвращали статус соответствия из-за неконструктивной позиции официальной российской стороны на переговорах по завершающим вопросам дорожной карты, — сказал Ганус. — Отсутствие конструктивных действий по важным, с точки зрения WADA, пунктам дорожной карты было причиной того, что РУСАДА очень долго не имело возможности быть полноценной антидопинговой организацией».

«Решение исполкома WADA восстановить статус РУСАДА вызвало шквал критики международного сообщества в адрес руководства Всемирного антидопингового агентства и его президента Крейга Риди, прежде всего по причине отсутствия доверия к российской стороне после трех лет бездействия, — отметил собеседник ТАСС. — Всемирное антидопинговое агентство, которое очень долго демонизировали в нашей стране, сейчас выступает за соответствие РУСАДА и, в какой-то степени, стало нашим партнером по восстановлению соответствия. Также я хочу подчеркнуть, что WADA, поддерживая соответствие РУСАДА, не отступает от своих принципов. Требования Всемирного антидопингового агентства остаются жесткими и бескомпромиссными».

Дело дойдет до того, что всем нашим спортсменам запретят выступать на международных соревнованиях. Кроме того, мы лишимся всех своих союзников и потеряем остатки доверия к себе на долгие годы. Юрий Ганус

Ганус напомнил, что если Россия не выполнит поставленные перед ней критические условия, то соответствие у РУСАДА будет отозвано незамедлительно. «Дело дойдет до того, что всем нашим спортсменам запретят выступать на международных соревнованиях. Кроме того, мы лишимся всех своих союзников и потеряем остатки доверия к себе на долгие годы», — подчеркнул гендиректор РУСАДА.

За и против

На сентябрьском исполкоме WADA за возвращение соответствия РУСАДА проголосовали девять членов руководящего органа, двое — против, один воздержался. Против восстановления РУСАДА проголосовала вице-президент WADA Линда Хеллеланд, которая через год намерена побороться за пост главы организации, когда истечет срок полномочий Риди.

О своей позиции министр по делам детского воспитания и вопросам равноправия Норвегии рассказала еще за несколько дней до исполкома, на самом заседании она нашла поддержку только со стороны Гранта Робертсона — министра спорта Новой Зеландии.

Глава спортивного ведомства Польши Витольд Банька, который намерен составить конкуренцию Хеллеланд на предстоящих выборах, воздержался при голосовании по вопросу РУСАДА.

Не повлияли на мнение большинства членов исполкома даже призывы продлить отстранение РУСАДА, которые звучали со стороны тех, кто на протяжении последних лет традиционно выступал против российского спорта.