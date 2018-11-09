Антидопинговая лаборатория в МГУ не заработает в новом здании на 100% в 2018 году

«Лаборатория уже работает, сегодня выполняются тесты крови для поддержания биологического паспорта спортсмена по разрешению WADA. Число сотрудников лаборатории, включая технический и административный персонал, около 50 человек. Лаборатория расположена в здании, которое ранее занимал Антидопинговый центр Минспорта России, в соответствии с распоряжением правительства эти помещения переданы МГУ. Параллельно уже более года МГУ проводит реконструкцию здания для переезда лаборатории в основной кампус МГУ на Ленгорах», — сообщил источник, добавив, что переезд в новый корпус «будет длительным», и в 2018 году она вряд ли заработает на полную мощность в новом корпусе.