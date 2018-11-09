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13:13 (мск), источник: ТАСС

Антидопинговая лаборатория в МГУ не заработает в новом здании на 100% в 2018 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Антидопинговая лаборатория при МГУ не будет работать в новом корпусе на полную мощность в 2018 году, переезд в новое здание будет длительным. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в вузе, знакомый с ходом реализации проекта.

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«Лаборатория уже работает, сегодня выполняются тесты крови для поддержания биологического паспорта спортсмена по разрешению WADA. Число сотрудников лаборатории, включая технический и административный персонал, около 50 человек. Лаборатория расположена в здании, которое ранее занимал Антидопинговый центр Минспорта России, в соответствии с распоряжением правительства эти помещения переданы МГУ. Параллельно уже более года МГУ проводит реконструкцию здания для переезда лаборатории в основной кампус МГУ на Ленгорах», — сообщил источник, добавив, что переезд в новый корпус «будет длительным», и в 2018 году она вряд ли заработает на полную мощность в новом корпусе.

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По словам источника, одной из основных причин, почему лаборатория не заработает в этом году на полную мощность, является сокращение финансирования антидопинговой лаборатории МГУ примерно с 98,4 млн рублей в 2018 году до 78 млн в 2019 году.

«То есть сокращение бюджета составит 25% в 2019 году», — сказал собеседник агентства.

20 сентября исполком WADA восстановил РУСАДА в правах после трехгодичного отстранения.

В будущем лаборатория при МГУ должна получить аккредитацию WADA.

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