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14:04 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА зафиксировало 132 нарушения антидопинговых правил в 2018 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 132 нарушения антидопинговых правил на 31 октября 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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«На 1 ноября проанализировано 8387 проб, за 2017 год было проверено 6196 проб. В 2018 году зафиксировано 132 нарушения антидопинговых правил», — сказал Ганус.

«На 31 октября было зафиксировано 292 нарушения правил доступности. Порядка 7800 человек прошли образовательную подготовку РУСАДА. Агентство в настоящее время ведет полноценную работу по всем направлениям. И работа эта ведется качественно», — отметил Ганус.

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