РУСАДА зафиксировало 132 нарушения антидопинговых правил в 2018 году

«На 1 ноября проанализировано 8387 проб, за 2017 год было проверено 6196 проб. В 2018 году зафиксировано 132 нарушения антидопинговых правил», — сказал Ганус .

«На 31 октября было зафиксировано 292 нарушения правил доступности. Порядка 7800 человек прошли образовательную подготовку РУСАДА. Агентство в настоящее время ведет полноценную работу по всем направлениям. И работа эта ведется качественно», — отметил Ганус.