РУСАДА зафиксировало 132 нарушения антидопинговых правил в 2018 году
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 132 нарушения антидопинговых правил на 31 октября 2018 года. Об этом на
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 132 нарушения антидопинговых правил на 31 октября 2018 года. Об этом на
«На 1 ноября проанализировано 8387 проб, за 2017 год было проверено 6196 проб. В 2018 году зафиксировано 132 нарушения антидопинговых правил», — сказал Ганус.
«На 31 октября было зафиксировано 292 нарушения правил доступности. Порядка 7800 человек прошли образовательную подготовку РУСАДА. Агентство в настоящее время ведет полноценную работу по всем направлениям. И работа эта ведется качественно», — отметил Ганус.