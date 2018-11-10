Казань приняла эстафету огня зимней Универсиады-2019

«Мы принимаем эстафету огня, 29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. [Татарстан] был участником заявочного процесса, мы принимаем участие в подготовке к этому мероприятию», сказал президент Татарстана Рустам Минниханов после завершения эстафеты передачи факела.

Президент республики вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом зажгли огонь Универсиады в чаше на сцене у главного здания Казанского федерального университета. Факел главам регионов передал победитель конкурса «Студент года» Нафис Сиразетдинов.

«День знаменательный, поскольку огонь Универсиады, который был зажжен в Турине и прошел через несколько стран, городов, доставлен сюда, в Казань. Казань для нас — не просто остановка, это совершенно новый город. Благодаря тому, что летняя Универсиада была проведена здесь на самом высоком, по-настоящему международном уровне, стало возможным и решение о проведении в России первой зимней Универсиады в Красноярске», — сказал Усс.

Казанский этап эстафеты огня стартовал у Дворца земледельцев. 24 факелоносца прошли дистанцию мимо ключевых точек в центре Казани — башни Сююмбике, мечети «Кул Шариф», национальной библиотеки Татарстана.

Об эстафете огня Универсиады

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Торжественная церемония зажжения огня прошла 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Универсиады побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на- Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге и Архангельске.