СМИ: Испания может лишиться международных соревнований из-за позиции по Косову

Источник: РИА "Новости"

По ее информации, Международный олимпийский комитет (МОК) собирается разослать письма во все международные федерации с просьбой не предоставлять Испании права на организацию крупных состязаний, если не будут гарантированы права косовских спортсменов. В частности, речь идет о возможности участвовать в спортивных мероприятиях со своим гимном и под своим флагом.

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Как передает портал Inside the Games, заместитель генерального директора МОК Пер Миро отметил, что «если испанское правительство не в состоянии гарантировать доступ» к соревнованию не только представителей Косова, но и остальных спортсменов, «нужно предупредить все международные федерации, что пока это не урегулировано, они не должны проводить международные соревнования» в Испании.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай Индия, Израиль, Греция и Испания.