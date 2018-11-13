СМИ: Испания может лишиться международных соревнований из-за позиции по Косову
МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Испания может лишиться возможности проведения международных спортивных соревнований
МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Испания может лишиться возможности проведения международных спортивных соревнований
По ее информации, Международный олимпийский комитет (МОК) собирается разослать письма во все международные федерации с просьбой не предоставлять Испании права на организацию крупных состязаний, если не будут гарантированы права косовских спортсменов. В частности, речь идет о возможности участвовать в спортивных мероприятиях со своим гимном и под своим флагом.
Как передает портал Inside the Games, заместитель генерального директора МОК Пер Миро отметил, что «если испанское правительство не в состоянии гарантировать доступ» к соревнованию не только представителей Косова, но и остальных спортсменов, «нужно предупредить все международные федерации, что пока это не урегулировано, они не должны проводить международные соревнования» в Испании.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай Индия, Израиль, Греция и Испания.
Национальный олимпийский комитет (НОК) Косова стал членом МОК в 2014 году.