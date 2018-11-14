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08:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Жители Калгари не поддержали заявку города на проведение ОИ-2026

ОТТАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители канадского Калгари во вторник на референдуме высказались против продолжения борьбы города за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Таковы предварительные данные плебисцита, которые стали известны телеканалу CBS.

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Источник: РИА "Новости"

Голосование закончилось в 6:00 мск. Первые данные стали поступать после 8:00. Согласно им, из 304,7 тыс. принявших участие в референдуме жителей Калгари против проголосовали 56,4% участников плебисцита.

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Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города на референдуме.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

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