WADA закроет тестирование в России, если не получит доступ в московскую лабораторию
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит возможность прохождения спортсменами
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит возможность прохождения спортсменами
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Всемирное антидопинговое агентство в своем официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года WADA намерено получить доступ к основным аналитическим данным московской лаборатории с обеспечением доступа в кратчайшие сроки к оборудованию московской лаборатории, которое генерировало эти данные, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные
«WADA обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории. В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить
В повестку ближайших заседаний исполкома и совета учредителей WADA включен вопрос выполнения Россией наложенных на нее обязательств по допуску экспертов WADA в срок до 31 декабря в закрытую СК РФ московскую антидопинговую лабораторию.