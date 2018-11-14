WADA закроет тестирование в России, если не получит доступ в московскую лабораторию

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Всемирное антидопинговое агентство в своем официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года WADA намерено получить доступ к основным аналитическим данным московской лаборатории с обеспечением доступа в кратчайшие сроки к оборудованию московской лаборатории, которое генерировало эти данные, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России — могут быть лишены права выступать на международных стартах.