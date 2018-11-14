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15:08 (мск), источник: ТАСС

WADA закроет тестирование в России, если не получит доступ в московскую лабораторию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит возможность прохождения спортсменами допинг-контроля на территории России в случае, если в обозначенный WADA срок не будет обеспечен доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил ТАСС источник во Всемирном антидопинговом агентстве.

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Источник: Reuters

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Всемирное антидопинговое агентство в своем официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года WADA намерено получить доступ к основным аналитическим данным московской лаборатории с обеспечением доступа в кратчайшие сроки к оборудованию московской лаборатории, которое генерировало эти данные, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России — могут быть лишены права выступать на международных стартах.

«WADA обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории. В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие. Не смогут производить забор проб в России и иностранные компании», — заметил собеседник ТАСС.

В повестку ближайших заседаний исполкома и совета учредителей WADA включен вопрос выполнения Россией наложенных на нее обязательств по допуску экспертов WADA в срок до 31 декабря в закрытую СК РФ московскую антидопинговую лабораторию.

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