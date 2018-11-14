Расследование не нашло подтверждения травли Скотт, выступавшей против РУСАДА
Расследование не обнаружило фактов травли в отношении Бекки Скотт со стороны членов исполнительного комитета ВАДА.
Расследование не обнаружило фактов травли в отношении Бекки Скотт со стороны членов исполнительного комитета ВАДА.
Канадка активно выступала против восстановления Российского антидопингового агентства в правах и после положительного решения исполкома по РУСАДА ушла в отставку со своей должности в комиссии спортсменов ВАДА.
Однако расследование будет продолжено в связи с серьёзностью обвинений, сообщает Inisde the Games со ссылкой на заявление ВАДА. Все участники заседания исполкома, которое состоялось на Сейшельских островах в сентябре, будут опрошены по «делу Скотт».
Бекки ранее заявила, что некоторые члены исполкома относились к ней «неуважительно» и делали «неприемлемые замечания» на заседаниях.
Следующее заседание исполкома состоится не ранее 2019 года.