Россия снова на грани разрыва с ВАДА. Назревает скандал
Пробы из Московской лаборатории так и не разблокированы.
Пробы из Московской лаборатории так и не разблокированы.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), прошедший сегодня в Баку, подтвердил, что Россия до сих пор не выполнила условия сентябрьского соглашения о восстановлении РУСАДА. Если в течение ближайших полутора месяцев ситуация не изменится, наша страна снова потеряет признание ВАДА и окажется в полной изоляции.
Российская тема стала центральной как для исполкома, так и для завтрашнего заседания Совета учредителей ВАДА. В сентябре агентство приняло сенсационное решение о восстановлении статуса РУСАДА, во многом отступив от объявленных первоначально критериев соответствия. Сделано это было практически под «честное слово» министра спорта Павла Колобкова, который обещал задним числом выполнить все условия.
После этого в ВАДА разразился грандиозный скандал, который не утихает до сих пор. Президент Крэйг Риди был в полушаге от отставки,
Восстановление РУСАДА состоялось при условии выполнения двух пунктов:
— до конца 2018 года Россия должна выдать оригиналы аналитических данных в электронном виде из Московской лаборатории;.
— до 30 июня 2019 года ВАДА должно получить для повторного тестирования образцы
Нетрудно подсчитать, что до первого дедлайна остается около полутора месяцев. Между тем, с конца сентября, когда условия были приняты, ситуация не сдвинулась ни на миллиметр. Это подтвердили и члены исполкома ВАДА, и, чуть ранее, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
— Я испытываю обеспокоенность тем, как развивается ситуация вокруг доступа в Московскую лабораторию, — заявил Гануса на
По информации «СЭ», руководство отечественного спорта не горит желанием открывать доступ в лабораторию. Это и понятно: скорее всего, после выдачи электронной информации и проб последуют массовые дисквалификации наших спортсменов. Ведь очевидно, что во времена Григория Родченкова в лаборатории творилась масса разнообразных «темных» дел. И сейчас ВАДА в полушаге от того, чтобы их вскрыть во всех подробностях.
Электронную базу данных, не говоря уже о самих пробах, нельзя будет передать ВАДА одним нажатием кнопки. Для этого нужны будут независимые эксперты, кандидатуры которых наш Следственный комитет еще должен согласовать, и целая процедура. Два месяца в этом направлении, судя по всему, ничего не происходило. Теперь «на все про все» остается полтора месяца — а с учетом рождественских каникул в Европе и последующих новогодних у нас, и того меньше.
Выполнение соглашения с ВАДА из размеренного забега на среднюю дистанцию превратилось в спринт. Будем надеяться, финиш в нем
По информации ТАСС, если до конца года Россия так и не выполнит первого условия, ВАДА готово будет полностью прекратить тестирование на территории нашей страны. Это будет означать фактически изгнание из мирового спорта. Наши спортсмены с большой долей вероятности не смогут выступать вообще ни на каких международных турнирах — от Олимпийских игр до этапов Кубка мира. Вдумайтесь: нигде и ни в каких видах спорта, признающих кодекс ВАДА.
Все потому, что без тестирования невозможно обеспечить «чистоту» атлета. Если у наших не будут брать пробы все то время, что они находятся на территории России, никто из организаторов не возьмет на себя ответственность пригласить такого атлета на соревнования. В лучшем случае, россиянам дадут выбор: переехать на постоянной основе заграницу, то есть туда, где проводится тестирование, либо выступать только в России. В худшем, нас просто отрежут от спортивного сообщества на неопределенный срок. И в
Руководство ВАДА и лично Риди сделали огромный шаг навстречу, восстановив РУСАДА вопреки всей критике. Тем самым Риди и его генеральный директор Оливье Ниггли рискнули собственной карьерой и вообще целостностью организации. Логично, что в ответ от России они ждут, как минимум, понимания и осознания важности положения. Если мы «продинамим» ВАДА, сославшись на некие формальные причины, пощады не будет. Лучше уж в таком случае было бы тогда, в сентябре, промолчать и не направлять в ВАДА никаких писем о сотрудничестве. Просто невосстановление РУСАДА, которое светило нам в таком случае — это цветочки по сравнению с тем, что может нас ждать уже в январе.