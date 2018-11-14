Россия снова на грани разрыва с ВАДА. Назревает скандал

Источник: Спорт-Экспресс

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), прошедший сегодня в Баку, подтвердил, что Россия до сих пор не выполнила условия сентябрьского соглашения о восстановлении РУСАДА. Если в течение ближайших полутора месяцев ситуация не изменится, наша страна снова потеряет признание ВАДА и окажется в полной изоляции.

Российская тема стала центральной как для исполкома, так и для завтрашнего заседания Совета учредителей ВАДА. В сентябре агентство приняло сенсационное решение о восстановлении статуса РУСАДА, во многом отступив от объявленных первоначально критериев соответствия. Сделано это было практически под «честное слово» министра спорта Павла Колобкова, который обещал задним числом выполнить все условия.

После этого в ВАДА разразился грандиозный скандал, который не утихает до сих пор. Президент Крэйг Риди был в полушаге от отставки, вице-президент — норвежка Линда Хеллеланд — фактически вышла из-под контроля и объявила открытую войну своим коллегам. И все это из-за решения по РУСАДА! Неудивительно, что наш вопрос затмил все остальные, включая даже суперактуальные темы по грядущей реформе ВАДА или выборам его президента.

Как марафон превратился в спринт

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Восстановление РУСАДА состоялось при условии выполнения двух пунктов:

— до конца 2018 года Россия должна выдать оригиналы аналитических данных в электронном виде из Московской лаборатории;.

— до 30 июня 2019 года ВАДА должно получить для повторного тестирования образцы допинг-проб тех спортсменов, которые будут указаны.

Нетрудно подсчитать, что до первого дедлайна остается около полутора месяцев. Между тем, с конца сентября, когда условия были приняты, ситуация не сдвинулась ни на миллиметр. Это подтвердили и члены исполкома ВАДА, и, чуть ранее, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

— Я испытываю обеспокоенность тем, как развивается ситуация вокруг доступа в Московскую лабораторию, — заявил Гануса на пресс-конференции в конце прошлой недели. — До 31 декабря остается больше полутора месяцев, но я не считаю правильным оттягивать решение на последние дни года. Этот вопрос нельзя решить за несколько дней, предстоят различные согласования, необходимо выйти за определенные процессуальные ограничения действующего законодательства. Но это нужно сделать оперативно, учитывая последствия и их характер.

По информации «СЭ», руководство отечественного спорта не горит желанием открывать доступ в лабораторию. Это и понятно: скорее всего, после выдачи электронной информации и проб последуют массовые дисквалификации наших спортсменов. Ведь очевидно, что во времена Григория Родченкова в лаборатории творилась масса разнообразных «темных» дел. И сейчас ВАДА в полушаге от того, чтобы их вскрыть во всех подробностях.

Электронную базу данных, не говоря уже о самих пробах, нельзя будет передать ВАДА одним нажатием кнопки. Для этого нужны будут независимые эксперты, кандидатуры которых наш Следственный комитет еще должен согласовать, и целая процедура. Два месяца в этом направлении, судя по всему, ничего не происходило. Теперь «на все про все» остается полтора месяца — а с учетом рождественских каникул в Европе и последующих новогодних у нас, и того меньше.

Выполнение соглашения с ВАДА из размеренного забега на среднюю дистанцию превратилось в спринт. Будем надеяться, финиш в нем все-таки состоится вовремя. Потому что иначе кошмарные последствия для российского спорта сложно будет даже представить.

Лучше бы министр в сентябре промолчал?

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По информации ТАСС, если до конца года Россия так и не выполнит первого условия, ВАДА готово будет полностью прекратить тестирование на территории нашей страны. Это будет означать фактически изгнание из мирового спорта. Наши спортсмены с большой долей вероятности не смогут выступать вообще ни на каких международных турнирах — от Олимпийских игр до этапов Кубка мира. Вдумайтесь: нигде и ни в каких видах спорта, признающих кодекс ВАДА.

Все потому, что без тестирования невозможно обеспечить «чистоту» атлета. Если у наших не будут брать пробы все то время, что они находятся на территории России, никто из организаторов не возьмет на себя ответственность пригласить такого атлета на соревнования. В лучшем случае, россиянам дадут выбор: переехать на постоянной основе заграницу, то есть туда, где проводится тестирование, либо выступать только в России. В худшем, нас просто отрежут от спортивного сообщества на неопределенный срок. И в общем-то, в обоих вариантах будут правы.