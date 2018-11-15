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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший следователь ВАДА: Руководство ВАДА — подгузник, нуждающийся в замене

Бывший ведущий следователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джек Робертсон солидарен со спортсменами, призывающимик реформам управления ВАДА и смене руководства организации.

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Источник: Reuters

«Нынешнее руководство ВАДА фатально провалило свою миссию по охране Всемирного антидопингового кодекса — правил, регулирующих чистый спорт, — и в процессе этого предала чистых спортсменов. Недавнее решение ВАДА о восстановлении РУСАДА после крупнейшего в истории спорта скандала с мошенничеством и без выполнения Россией даже основных требований «дорожной карты» вызвало справедливый гнев чистых спортсменов и всего антидопингового сообщества. ВАДА навсегда запятнало свою репутацию.

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Уверен, ВАДА уничтожило бы меньшую страну при меньших причинах. Так что же сделала Россия, чтобы заслужить такую снисходительность? Россия никогда не признавала вину, ни разу не извинилась, постоянно лгала, скрывала и уничтожала доказательства, угрожала осведомителям, выдвигала ответные обвинения, отказывалась от сотрудничества в тестировании спортсменов, взламывала компьютерные базы данных ВАДА и продолжала кормить допингом своих спортсменов. Российское силовое и финансовое влияние ушло от справедливого наказания и сумело обойти утверждённую’дорожную карту", сумев выступить на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане.

Если провести аналогию, то руководство и исполком ВАДА — это как использованный подгузник, который нуждается в замене. Исполком ВАДА раздирают противоречия. Благодаря членству в МОК или международных спортивных федерациях приоритеты членов исполкома могут и противоречить миссии ВАДА", — приводит слова Робертсона ITV News.

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