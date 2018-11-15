Бывший следователь ВАДА: Руководство ВАДА — подгузник, нуждающийся в замене

Источник: Reuters

«Нынешнее руководство ВАДА фатально провалило свою миссию по охране Всемирного антидопингового кодекса — правил, регулирующих чистый спорт, — и в процессе этого предала чистых спортсменов. Недавнее решение ВАДА о восстановлении РУСАДА после крупнейшего в истории спорта скандала с мошенничеством и без выполнения Россией даже основных требований «дорожной карты» вызвало справедливый гнев чистых спортсменов и всего антидопингового сообщества. ВАДА навсегда запятнало свою репутацию.

Уверен, ВАДА уничтожило бы меньшую страну при меньших причинах. Так что же сделала Россия, чтобы заслужить такую снисходительность? Россия никогда не признавала вину, ни разу не извинилась, постоянно лгала, скрывала и уничтожала доказательства, угрожала осведомителям, выдвигала ответные обвинения, отказывалась от сотрудничества в тестировании спортсменов, взламывала компьютерные базы данных ВАДА и продолжала кормить допингом своих спортсменов. Российское силовое и финансовое влияние ушло от справедливого наказания и сумело обойти утверждённую’дорожную карту", сумев выступить на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане.