WADA реформирует структуру управления организацией

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Разработкой предложений по реформированию структуры управления WADA последние два года занималась специальная комиссия. Согласно озвученной рекомендации, будет изменена процедура формирования состава исполкома WADA. В него по-прежнему будут входить по шесть представителей от спортивного сообщества и государств, однако к ним добавятся еще два человека, которые будут иметь независимый статус.

При этом глава WADA лишится членства в исполкоме организации, на заседаниях он сможет присутствовать только в качестве наблюдателя.

Также предполагается, что президент WADA не будет иметь должностей в других организациях, чтобы исключить возможный конфликт интересов. По этой причине предлагается отказаться от ротации при выборе главы WADA, которая сейчас требует, чтобы президентский пост поочередно занимали представители правительств и спортивного движения.

Во время обсуждения этого вопроса в Баку несколько представителей совета учредителей отметили необходимость включения в состав исполкома спортсменов, чтобы те тоже имели право голоса.