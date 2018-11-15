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09:58 (мск), источник: ТАСС

WADA реформирует структуру управления организацией

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился реформировать структуру управления организацией, что позволит сделать ее работу более независимой и прозрачной. Намерение начать процесс реформирования было принято в четверг на заседании совета учредителей WADA в Баку.

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Источник: Reuters

Разработкой предложений по реформированию структуры управления WADA последние два года занималась специальная комиссия. Согласно озвученной рекомендации, будет изменена процедура формирования состава исполкома WADA. В него по-прежнему будут входить по шесть представителей от спортивного сообщества и государств, однако к ним добавятся еще два человека, которые будут иметь независимый статус.

При этом глава WADA лишится членства в исполкоме организации, на заседаниях он сможет присутствовать только в качестве наблюдателя.

Также предполагается, что президент WADA не будет иметь должностей в других организациях, чтобы исключить возможный конфликт интересов. По этой причине предлагается отказаться от ротации при выборе главы WADA, которая сейчас требует, чтобы президентский пост поочередно занимали представители правительств и спортивного движения.

Во время обсуждения этого вопроса в Баку несколько представителей совета учредителей отметили необходимость включения в состав исполкома спортсменов, чтобы те тоже имели право голоса.

Окончательный вариант предложений по реформированию управления WADA будет сформирован к следующему заседанию совета учредителей, которое пройдет в мае в Монреале. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже после выборов нового руководства WADA, которые пройдут 7 ноября 2019 года.

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