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10:17 (мск), источник: ТАСС

Нигерия лишена соответствия кодексу WADA

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство Нигерии лишилось соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое решение на совете учредителей WADA в Баку озвучил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

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Источник: Reuters

Накануне исполком WADA лишил аккредитации лабораторию в Боготе, без аккредитации WADA также остались лаборатории в Лиссабоне и в Стокгольме. Работа последней была приостановлена в начале ноября на полгода.

В сентябре WADA вернуло соответствие кодексу Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которое было лишено его в ноябре 2015 года. Для полноценного восстановления РУСАДА российской стороне до конца года необходимо предоставить экспертам WADA доступ к данным тестирования допинг-проб, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.

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