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12:19 (мск), источник: ТАСС

Делегация WADA посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября. Об этом на заседании совета учредителей WADA в Баку заявил президент организации Крейг Риди.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.

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Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

«Делегация WADA будет в московской лаборатории 28 ноября, — сказал Риди. — Мы возлагаем большие надежды на то, что полный состав технической команды для завершения работы прибудет туда через несколько дней».

В случае невыполнения условий WADA Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России могут быть лишены права выступать на международных стартах.

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