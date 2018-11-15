Делегация WADA посетит московскую антидопинговую лабораторию 28 ноября

Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.

Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

«Делегация WADA будет в московской лаборатории 28 ноября, — сказал Риди. — Мы возлагаем большие надежды на то, что полный состав технической команды для завершения работы прибудет туда через несколько дней».