WADA оценит выполнение условий восстановления РУСАДА 14—15 января

Исполком WADA 20 сентября на основе рекомендации комитета по соответствию вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.
«Решение, которое принял исполком 20 сентября, четко регламентирует сроки и условия восстановления, включая предоставление доступа к пробам московской лаборатории. В январе мы проанализируем выполнение требований и после представим рекомендацию исполкому WADA», — сказал Тэйлор.
В случае невыполнения условий WADA РУСАДА рискует вновь лишиться статуса соответствия, а спортсмены России могут быть лишены права выступать на международных соревнованиях.