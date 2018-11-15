WADA оценит выполнение условий восстановления РУСАДА 14—15 января

Исполком WADA 20 сентября на основе рекомендации комитета по соответствию вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.