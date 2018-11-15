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13:07 (мск), источник: ТАСС

WADA оценит выполнение условий восстановления РУСАДА 14—15 января

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) оценит выполнение российской стороной условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании, которое пройдет с 14 по 15 января. Об этом на совете учредителей WADA заявил глава комитета Джонатан Тэйлор.

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Исполком WADA 20 сентября на основе рекомендации комитета по соответствию вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

«Решение, которое принял исполком 20 сентября, четко регламентирует сроки и условия восстановления, включая предоставление доступа к пробам московской лаборатории. В январе мы проанализируем выполнение требований и после представим рекомендацию исполкому WADA», — сказал Тэйлор.

В случае невыполнения условий WADA РУСАДА рискует вновь лишиться статуса соответствия, а спортсмены России могут быть лишены права выступать на международных соревнованиях.

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