Ганус: Ноябрьский визит делегации WADA в московскую лабораторию очень важен для России

Источник: РИА "Новости"

Президент WADA Крейг Риди 15 ноября на заседании совета учредителей организации заявил, что делегация WADA намерена посетить московскую лабораторию 28 ноября.

«Решение WADA направить свою делегацию в московскую лабораторию в конце ноября является очень важным событием, — заметил Ганус. — Мы очень надеемся, что процесс допуска к закрытым данным сдвинулся с мертвой точки. Нам нельзя подводить своих союзников и партнеров, одним из которых является WADA. Я знаю, что буквально за несколько часов до начала заседания совета учредителей российские официальные лица связались с WADA».

«Надо помнить, что от решения вопроса с лабораторией зависит восстановление и Всероссийской федерации легкой атлетики, и Союза биатлонистов России. Нам нельзя сворачивать с выбранного пути», — заключил собеседник ТАСС.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.