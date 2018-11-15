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13:10 (мск), источник: ТАСС

Ганус: Ноябрьский визит делегации WADA в московскую лабораторию очень важен для России

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что визит делегации Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию 28 ноября станет очень важным для дальнейших перспектив РУСАДА и восстановления в правах ряда национальных спортивных федераций. Об этом Ганус сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Президент WADA Крейг Риди 15 ноября на заседании совета учредителей организации заявил, что делегация WADA намерена посетить московскую лабораторию 28 ноября.

«Решение WADA направить свою делегацию в московскую лабораторию в конце ноября является очень важным событием, — заметил Ганус. — Мы очень надеемся, что процесс допуска к закрытым данным сдвинулся с мертвой точки. Нам нельзя подводить своих союзников и партнеров, одним из которых является WADA. Я знаю, что буквально за несколько часов до начала заседания совета учредителей российские официальные лица связались с WADA».

«Надо помнить, что от решения вопроса с лабораторией зависит восстановление и Всероссийской федерации легкой атлетики, и Союза биатлонистов России. Нам нельзя сворачивать с выбранного пути», — заключил собеседник ТАСС.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

В случае невыполнения условий WADA Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России могут быть лишены права выступать на международных стартах.

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