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14:34 (мск), источник: ТАСС

Антидопинговая лаборатория при МГУ дополнительно получит из бюджета 18,8 млн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальная антидопинговая лаборатория при МГУ имени М. В. Ломоносова получит дополнительно 18,8 млн рублей из бюджета в 2018 году. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

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Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил о необходимости увеличения бюджета на лабораторию. Ранее источник ТАСС в вузе сообщил, что антидопинговая лаборатория не будет работать в новом здании на полную мощность в 2018 году, переезд будет длительным. По словам источника, одной из основных причин является сокращение финансирования антидопинговой лаборатории МГУ примерно с 98,4 млн рублей в 2018 году до 78 млн в 2019 году.

«Со своей стороны могу сказать, что комитетом Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в рамках реализации программы “Развитие физической культуры и спорта” Национальной антидопинговой лаборатории при МГУ имени Ломоносова оказывается необходимая финансовая поддержка. Ко второму чтению закона о бюджете мы поддержали предоставление лаборатории дополнительной в этом году субсидии в размере 18,8 миллиона рублей. В настоящее время РУСАДА ведет активную работу: за 10 месяцев текущего года у наших спортсменов взято более 8 тысяч допинг-проб, в то время как за весь 2017 год — 6 тысяч», — сказал Дегтярев.

Садовничий ранее подтвердил, что в лаборатории выполняются тесты крови для поддержания биологического паспорта спортсмена по разрешению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Число сотрудников, включая технический и административный персонал, составляет около 50 человек. Он добавил, что не так давно приезжали офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые написали положительное мнение по работе лаборатории.

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