Антидопинговая лаборатория при МГУ дополнительно получит из бюджета 18,8 млн рублей

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил о необходимости увеличения бюджета на лабораторию. Ранее источник ТАСС в вузе сообщил, что антидопинговая лаборатория не будет работать в новом здании на полную мощность в 2018 году, переезд будет длительным. По словам источника, одной из основных причин является сокращение финансирования антидопинговой лаборатории МГУ примерно с 98,4 млн рублей в 2018 году до 78 млн в 2019 году.

«Со своей стороны могу сказать, что комитетом Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в рамках реализации программы “Развитие физической культуры и спорта” Национальной антидопинговой лаборатории при МГУ имени Ломоносова оказывается необходимая финансовая поддержка. Ко второму чтению закона о бюджете мы поддержали предоставление лаборатории дополнительной в этом году субсидии в размере 18,8 миллиона рублей. В настоящее время РУСАДА ведет активную работу: за 10 месяцев текущего года у наших спортсменов взято более 8 тысяч допинг-проб, в то время как за весь 2017 год — 6 тысяч», — сказал Дегтярев.