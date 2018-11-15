WADA рассчитывает, что Россия выполнит в срок условие восстановления РУСАДА

В четверг в Баку проходит заседание совета учредителей WADA.

«28 ноября делегация WADA посетит Москву, где проведет встречу с властями и посетит антидопинговую лабораторию. Ближайшие две-три недели мы посвятим подготовке технической стороны вопроса. Надеемся, что работа будет завершена до 31 декабря, что было определено 20 сентября на заседании исполкома», — заявил Риди.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.