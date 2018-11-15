Ковальчук: Призеры Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе составят резерв национальных сборных
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призеры III Юношеских Олимпийских игр в
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призеры III Юношеских Олимпийских игр в
Поздравления юным атлетам с успешным выступлением на Играх от Президента Беларуси Александра Лукашенко передал первый
Юным спортсменам, тренерам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, первый
«Белорусские атлеты на III Юношеских Олимпийских играх выступили достойно: девять медалей, на мой взгляд, неплохой для нашей страны результат. Призеры составляют основной резерв национальных сборных по видам спорта. Эти ребята — наше будущее в плавании, борьбе, в легкой атлетике, дзюдо, гребле. Самое сложное теперь для них — уверенно перейти из детского спорта во взрослый. Минспорт совместно с федерациями планирует пересмотреть подходы подготовки, чтобы юные дарования не потерялись. Главное, чтобы рядом с ними были грамотные специалисты, которые смогут подвести спортсменов к еще более крупным стратам», — отметил Сергей Ковальчук.
Двукратный чемпион III Юношеских Олимпийских игр в
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ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры проходили с 6 по 18 октября 2018 года. Беларусь представили 37 спортсменов в 16 видах спорта.