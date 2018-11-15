Ковальчук: Призеры Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе составят резерв национальных сборных

Поздравления юным атлетам с успешным выступлением на Играх от Президента Беларуси Александра Лукашенко передал первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, который выразил надежду, что старты в Буэнос-Айресе станут для них лишь начальным этапом, а подрастающее поколение продолжит и далее радовать победами на чемпионатах мира и Европы.

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Юным спортсменам, тренерам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич вручили денежные сертификаты НОК и Минспорта, благодарности Минспорта, памятные подарки.

«Белорусские атлеты на III Юношеских Олимпийских играх выступили достойно: девять медалей, на мой взгляд, неплохой для нашей страны результат. Призеры составляют основной резерв национальных сборных по видам спорта. Эти ребята — наше будущее в плавании, борьбе, в легкой атлетике, дзюдо, гребле. Самое сложное теперь для них — уверенно перейти из детского спорта во взрослый. Минспорт совместно с федерациями планирует пересмотреть подходы подготовки, чтобы юные дарования не потерялись. Главное, чтобы рядом с ними были грамотные специалисты, которые смогут подвести спортсменов к еще более крупным стратам», — отметил Сергей Ковальчук.

Двукратный чемпион III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе дзюдоист Артем Колосов от лица всех юных атлетов выразил благодарность за внимание, которое уделяется подготовке подрастающего поколения в спорте. «Каждый хочет добиться высокого результата. Выступление в Буэнос-Айресе — неоценимый опыт для нас, и прошедшие соревнования помогут нам вместе с тренерами добиваться более высоких результатов в будущем», — уверен Артем Колосов.

В Буэнос-Айресе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: 2 золотые медали у дзюдоиста Артема Колосова (личный и командный турнир в составе интернациональной команды), серебро на счету Анастасии Шкурдай (плавание), Ивана Брынзы (гребля академическая), Елизаветы Дорц (легкая атлетика, толкание ядра), бронзовые медали завоевали Анастасия Шкурдай (плавание), Кристина Концевенко (легкая атлетика, прыжки с шестом), Наталья Варакина (борьба женская), Илья Фоменков и Виктория Ахотникова (акробатика в составе интернациональной команды микст).