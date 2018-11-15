Колобков подтвердил гарантии допуска экспертов WADA в московскую лабораторию

«Минспорт России продолжает активное взаимодействие с WADA и Следственным комитетом России (СКР), мы контролируем соблюдение всех договоренностей, достигнутых ранее. Все необходимые процедуры проходят при непосредственном участии Минспорта и по согласованию с СКР. Как было объявлено сегодня, эксперты WADA прибудут в Москву 28 ноября. Свои обязательства по обеспечению их допуска в лабораторию мы выполняем в полной мере», — сказал Колобков.