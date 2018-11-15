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16:19 (мск), источник: ТАСС

Три эксперта WADA будут работать в московской лаборатории

БАКУ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) для работы в московской лаборатории направит трех экспертов, всего с ее данными будет работать пять специалистов, включая представителя от России. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

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Источник: Reuters

Делегация WADA посетит Москву 28 ноября, предоставление до конца года доступа к данным анализа допинг-проб московской лаборатории является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы пошлем команду из трех человек, которая посетит лабораторию вместе с представителями российских властей. Все вопросы логистики должны быть согласованы как можно быстрее, до 28 ноября. Всего в лаборатории будут работать пять специалистов», — сказал Риди.

При этом глава организации не стал называть имена специалистов, которые прибудут в российскую столицу. «Пока мне бы не хотелось делать этого, поскольку порой ты теряешь возможность рассчитывать на помощь людей, которых хочешь задействовать. Когда я пойму, что моя команда не поменяется, я согласую ее с российскими властями», — отметил он.

В случае невыполнения условий WADA Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России могут быть лишены права выступать на международных стартах.

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