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11:34 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА включено в рабочую группу по СБР за большой опыт работы с проблемными федерациями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были включены в состав рабочей группы по выполнению критериев восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) по причине того, что РУСАДА имеет большой опыт работы с проблемными федерациями. Об этом заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, слова которого приводит пресс-служба агентства.

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В четверг в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась рабочая встреча руководства Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России, на которой присутствовали глава РУСАДА Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая. На встрече было принято решение о создании рабочей группы по выполнению критериев восстановления полноправного членства СБР, в которую также вошли представители РУСАДА и ОКР.

«Мы поддерживаем решение создать рабочую группу по восстановлению СБР в IBU, — заметил Ганус. — Тем более, что РУСАДА имеет опыт поддержки наших проблемных федераций».

«Крайне важным является тот факт, что из 12 пунктов для восстановления членства СБР, как минимум треть находится в ведении РУСАДА, а именно, антидопинговое образование, предотвращение нарушений антидопинговых правил, повышение квалификации персонала спортсменов в сфере антидопингового обеспечения, а также расследование нарушений антидопинговых правил, а здесь мы достигли внушительных результатов за последние два года», — сказала Пахноцкая.

Вопрос восстановления статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU в октябре 2019 года.

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