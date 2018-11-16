РУСАДА включено в рабочую группу по СБР за большой опыт работы с проблемными федерациями

В четверг в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась рабочая встреча руководства Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России, на которой присутствовали глава РУСАДА Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая. На встрече было принято решение о создании рабочей группы по выполнению критериев восстановления полноправного членства СБР, в которую также вошли представители РУСАДА и ОКР.

«Мы поддерживаем решение создать рабочую группу по восстановлению СБР в IBU, — заметил Ганус. — Тем более, что РУСАДА имеет опыт поддержки наших проблемных федераций».

«Крайне важным является тот факт, что из 12 пунктов для восстановления членства СБР, как минимум треть находится в ведении РУСАДА, а именно, антидопинговое образование, предотвращение нарушений антидопинговых правил, повышение квалификации персонала спортсменов в сфере антидопингового обеспечения, а также расследование нарушений антидопинговых правил, а здесь мы достигли внушительных результатов за последние два года», — сказала Пахноцкая.