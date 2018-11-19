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14:42 (мск), источник: ТАСС

Шейх Ахмад временно покинул пост члена МОК из-за обвинений в фальсификации данных

ТАСС, 19 ноября. Кувейтский шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах временно покинул пост члена Международного олимпийского комитета (МОК) и председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности из-за обвинений в фальсификации данных в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Источник: AP 2018

Шейх Ахмад обвиняется в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против двух чиновников правительства Кувейта.

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Власти Швейцарии ведут расследование по этому делу. В МОК также озабочены произошедшим, в связи с чем комитет по этике проведет слушания, на время которых шейх Ахмад покинул свои посты в организации.

«Сегодня шейх Ахмад решил временно отступить от своих обязанностей в качестве члена МОК и председателя комиссии по олимпийской солидарности до тех пор, пока не будут известны результаты слушания комиссии по этике МОК, — сообщили представители Ахмада. — Шейх Ахмад полностью доверяет швейцарским судам и верит, что будет оправдан».

Шейх Ахмад является нынешним президентом Олимпийского совета Азии и Азиатской федерации гандбола. Ранее он покинул совет Международной федерации футбола после обвинений в коррупции со стороны Минюста США.

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