Шейх Ахмад временно покинул пост члена МОК из-за обвинений в фальсификации данных

Источник: AP 2018

Шейх Ахмад обвиняется в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против двух чиновников правительства Кувейта.

Власти Швейцарии ведут расследование по этому делу. В МОК также озабочены произошедшим, в связи с чем комитет по этике проведет слушания, на время которых шейх Ахмад покинул свои посты в организации.

«Сегодня шейх Ахмад решил временно отступить от своих обязанностей в качестве члена МОК и председателя комиссии по олимпийской солидарности до тех пор, пока не будут известны результаты слушания комиссии по этике МОК, — сообщили представители Ахмада. — Шейх Ахмад полностью доверяет швейцарским судам и верит, что будет оправдан».