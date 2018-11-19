Колобков: Подготовка визита делегации WADA в Москву находится в активной фазе

Делегация WADA посетит Москву 28 ноября. Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В состав делегации WADA войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.
«Как идет подготовка к визиту WADA в московскую лабораторию? Она идет активно, 28 ноября ожидаем экспертов WADA в Москве», — сказал Колобков.
В случае невыполнения условий WADA Российское антидопинговое агентство будет вновь лишено статуса соответствия международному кодексу, которое ему было возвращено 20 сентября.