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18:58 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Подготовка визита делегации WADA в Москву находится в активной фазе

КИСЛОВОДСК, 19 ноября. /ТАСС/. Подготовка к визиту делегации Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию находится в активной фазе. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

Делегация WADA посетит Москву 28 ноября. Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В состав делегации WADA войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.

«Как идет подготовка к визиту WADA в московскую лабораторию? Она идет активно, 28 ноября ожидаем экспертов WADA в Москве», — сказал Колобков.

В случае невыполнения условий WADA Российское антидопинговое агентство будет вновь лишено статуса соответствия международному кодексу, которое ему было возвращено 20 сентября.

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