Колобков: Подготовка визита делегации WADA в Москву находится в активной фазе

Делегация WADA посетит Москву 28 ноября. Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В состав делегации WADA войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.