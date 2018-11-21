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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самуэльссон стал послом заявки Стокгольма на Олимпиаду-2026

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон вошел в список послов для продвижения заявки Стокгольма на право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме него, этим будут заниматься бывшая биатлонистка Магдалена Форсберг, лыжница Шарлотта Калла и горнолыжница Фрида Хансдоттер. Всего же в списке представителей заявки значатся 22 спортсмена.

— Выступление на Олимпиаде — самое грандиозное, чего может добиться спортсмен, — цитирует Самуэльссона insidethegames.biz. — Не многие имеют шанс выступить на Играх в родной стране. Я вижу только положительные моменты, если Игры-2026 пройдут в Стокгольме.

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