Самуэльссон стал послом заявки Стокгольма на Олимпиаду-2026

Кроме него, этим будут заниматься бывшая биатлонистка Магдалена Форсберг, лыжница Шарлотта Калла и горнолыжница Фрида Хансдоттер. Всего же в списке представителей заявки значатся 22 спортсмена.

— Выступление на Олимпиаде — самое грандиозное, чего может добиться спортсмен, — цитирует Самуэльссона insidethegames.biz. — Не многие имеют шанс выступить на Играх в родной стране. Я вижу только положительные моменты, если Игры-2026 пройдут в Стокгольме.