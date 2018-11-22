Колобков даст старт эстафете огня зимней Универсиады-2019 во Владивостоке

Источник: РИА "Новости"

«Раскроем небольшую тайну: в церемонии открытия эстафеты будут принимать участие первые лица, в том числе министр спорта России Павел Колобков и врио губернатора (Приморья) Олег Кожемяко», — пояснила она.

По ее словам, всего в эстафете примут участие 20 факелоносцев, ими стали известные в Приморье спортсмены, волонтёры, общественники и деятели культуры. Торжественная церемония начала эстафеты стартует в 12.00 (5.00 мск) и продолжится в кампусе ДВФУ с 14.00 (7.00 мск). Жителей города ждёт концертная программа. Одним из факелоносцев будет волонтер Вера Козак, которая многое сделала для развития добровольчества в Приморье.

Огонь Универсиады-2019 был зажжен 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году впервые состоялись Игры среди студентов. В рамках международного этапа эстафета огня прошла в столицах Игр прошлых лет — Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай). Первой в России огонь зимней Универсиады-2019 встретила Москва 29 сентября. В общей сложности эстафета побывает в 30 крупных городах России и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.