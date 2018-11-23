Более 130 тыс. билетов на соревнования Универсиады в Красноярске поступили в продажу

«23 ноября в 12:00 по московскому времени в продажу поступили более 130 тысяч билетов на соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года», — сообщили в дирекции, уточнив, что стоимость билетов составит от 100 до 1000 рублей.

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В дирекции отметили, что продажа билетов стартовала 2 марта 2018 года, на сегодняшний день всего продано около 40 тыс. билетов. Приобрести билеты на соревнования можно на официальном сайте Универсиады, а также в кассах в Красноярске.

«Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Южной Кореи, Китая, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург», — уточнили в дирекции.