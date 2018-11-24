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09:46 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ за шесть лет выделит Приморскому краю 1,3 млрд рублей на спортивные объекты

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации выделит 1,3 млрд рублей на спортивные объекты и создание Центра хоккея в Приморском крае за период с 2019 по 2024 год. Об этом сообщил в субботу журналистам врио губернатора региона Олег Кожемяко.

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Источник: Reuters

«Министерство выделяет на подготовку в течение шести лет 500 млн рублей на различные спортивные объекты, которые Приморский край будет строить. Порядка 800 млн на зимний Центр спорта. Это хоккейные коробки, которые будут созданы со всеми базовыми условиями», — сообщил Кожемяко.

Министр спорта России Павел Колобков добавил, что Центр хоккея в Приморье появиться в период с 2021 по 2022 год и станет одним из пяти, которые планируется открыть в стране.

По словам главы Приморья, сегодня массовым спортом в регионе занимаются только 32% жителей. «Необходимо создать базу, которая позволит бесплатно заниматься жителям всех возрастов на площадках возле домов и школ, заниматься утром и вечером», — подчеркнул Кожемяко. Для решения этой задачи принята программа, по которой в муниципалитетах в 2019 году будут построены 400 спортивных площадок, а всего планируется их число довести до 2 тыс.

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