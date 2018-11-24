Минспорт РФ за шесть лет выделит Приморскому краю 1,3 млрд рублей на спортивные объекты

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«Министерство выделяет на подготовку в течение шести лет 500 млн рублей на различные спортивные объекты, которые Приморский край будет строить. Порядка 800 млн на зимний Центр спорта. Это хоккейные коробки, которые будут созданы со всеми базовыми условиями», — сообщил Кожемяко.

Министр спорта России Павел Колобков добавил, что Центр хоккея в Приморье появиться в период с 2021 по 2022 год и станет одним из пяти, которые планируется открыть в стране.