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10:28 (мск), источник: ТАСС

Министр спорта РФ Колобков и глава Приморья Кожемяко пообещали сдать нормы ГТО

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко пообещали сдать нормы ГТО и отчитаться о результатах. Об этом они сообщили в субботу журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Обязательно сдам [нормы ГТО] и отчитаюсь», — заверил журналистов Колобков. «Запишем и передадим вам по факту каждое упражнение», — добавил Кожемяко.

Министр спорта во Владивостоке в субботу примет участие в торжественной церемонии эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Затем глава Минспорта России и врио губернатора Приморского края посетят строительную площадку физкультурно-спортивного комплекса в крупном микрорайоне Владивостока Снеговая Падь.

Павел Колобков и Олег Кожемяко также вручат золотые знаки отличия ГТО жителям региона, которые успешно выполнили нормативы и проведут встречу со спортивной общественностью Приморского края.

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