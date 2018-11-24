Министр спорта РФ Колобков и глава Приморья Кожемяко пообещали сдать нормы ГТО

«Обязательно сдам [нормы ГТО] и отчитаюсь», — заверил журналистов Колобков. «Запишем и передадим вам по факту каждое упражнение», — добавил Кожемяко.

Министр спорта во Владивостоке в субботу примет участие в торжественной церемонии эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Затем глава Минспорта России и врио губернатора Приморского края посетят строительную площадку физкультурно-спортивного комплекса в крупном микрорайоне Владивостока Снеговая Падь.