Огонь зимней Универсиады 2019 года пронесли по улицам Владивостока

Источник: РИА "Новости"

«Сердце рвется из груди, как огонь Универсиады, — сказал журналистам Кожемяко после своего забега. — Это очень здорово, Владивосток стал единственным городом на Дальнем Востоке, который принял огонь зимней Универсиады 2019 года. Это говорит о том, что мы шаг за шагом приближаемся к статусу Владивостока как столицы Дальневосточного федерального округа», — сказал глава Приморья.

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Среди тех, кто пронес огонь по Владивостоку, — чемпион мира по кудо Евгений Шаломаев, спортсменка-инвалид с детским церебральным параличом, победитель и призер краевой Спартакиады «Инваспорт» Наталья Кузовникова, волонтер, председатель движения «Год добровольца» в Приморском крае Вера Козак, представители крупных краевых и российских компаний, спортсмены, студенты.

Первая часть маршрута эстафеты прошла по центральным улицам Владивостока от площади Борцов за власть советов до здания владивостокского цирка. После этого огонь перевезли на остров Русский, где пролегала вторая часть маршрута. Эстафета завершилась зажжением чаши огня Универсиады в стенах Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Это уже стало доброй традицией — здесь у нас, в кампусе ДВФУ, принимать эстафеты огня. Так, в 2013 мы встречали, а затем провожали огонь Всемирной летней Универсиады в Казани, которая оказалась очень успешной для студенческих сборных России, был установлен настоящий рекорд более 300 медалей, большинство из которых — золотые. В 2014 году мы дважды принимали огонь, сначала зимних Олимпийских игр в Сочи, а затем и зимних Паралимпийских игр, которые проходили там же и стали также очень успешными для россиян», — напомнил на церемонии проректор ДВФУ Андрей Шушин. Он выразил надежду на то, что Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске будет столь же успешной для российской сборной.

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Эстафета огня

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани и Екатеринбурге. Завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.