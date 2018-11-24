Первые Всемирные туристические игры могут пройти в Беларуси

Алексей Ярошевский подчеркнул, что соревнования подобного рода и масштаба пока не проводились, но интерес к ним громадный. «Беларусь привлекательна по многим компонентам: удобное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, 30-дневный безвизовый режим для иностранцев, квалифицированные кадры, в том числе судейские. На съезде, который пройдет в Гродно, мы будем обсуждать эту тему и надеемся на поддержку коллег из других государств», — сказал он.

Министерство спорта и туризма Беларуси готово обсуждать подобного рода инициативы. «Мы заинтересованы в том, чтобы количество занимающихся спортивным туризмом росло. Люди получают специальные навыки, которые позволяют им не только укреплять здоровье, вести активный образ жизни, открывать для себя новые страны, но также легче ориентироваться и в случае необходимости выживать в экстремальных условиях. Кроме того, те молодые люди, которые занимаются этим видом, получают прекрасную допризывную подготовку, им затем легче переносить нагрузки, связанные с прохождением военной службы», — отметил Александр Барауля.

Предполагается, что во Всемирных туристических играх примут участие около 2 тыс. человек. Как отметили участники встречи, о сроках и формате проведения игр пока говорить преждевременно. Некоторые детали проекта будут обсуждаться 24 ноября в Гродно, где пройдет отчетно-выборный съезд МФСТ.