Глава МОК посетил префектуру Фукусима и ознакомился с объектами Олимпиады 2020 года

Источник: РИА "Новости"

Бах и Абэ осмотрели стадион в городе Фукусима (административный центр одноименной префектуры), где пройдут соревнования по бейсболу и софтболу во время летней Олимпиады. Сейчас там осуществляются работы по реконструкции, в рамках которых планируется заменить покрытие стадиона и сделать инфраструктуру комплекса более доступной для лиц с ограниченными возможностями.

По словам главы МОК, в ходе визита ему лично удалось убедиться в том, что процесс восстановления региона после землетрясения и цунами 2011 года активно продолжается. Он также заявил, что ожидает успешного проведения ОИ-2020.

Бах находится с визитом в Японии, где на следующей неделе пройдет Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и заседание исполкома МОК.

В программу Игр 2020 года впервые войдут бейсбол / софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, на них будут представлены 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия начнутся соревнования по футболу и софтболу.