Президент МОК попросил шейха Ахмада покинуть пост главы ассоциации олимпийских комитетов
ТАСС, 26 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил кувейтского шейха Ахмада
ТАСС, 26 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил кувейтского шейха Ахмада
Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Ранее он в связи с этим временно покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.
По данным Inside the Games, Бах лично обратился к Ахмаду, который должен переизбраться на пост главы АНОК на безальтернативной основе. Отмечается, что шейх не намерен отвечать согласием главе МОК, в этом решении он рассчитывает на поддержку со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является. По информации портала, этот вопрос будет обсуждаться позднее в понедельник во время телеконференции исполкома МОК, которая пройдет с участием офицера комитета по этике МОК.
АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад