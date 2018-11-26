Президент МОК попросил шейха Ахмада покинуть пост главы ассоциации олимпийских комитетов

Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Ранее он в связи с этим временно покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.

По данным Inside the Games, Бах лично обратился к Ахмаду, который должен переизбраться на пост главы АНОК на безальтернативной основе. Отмечается, что шейх не намерен отвечать согласием главе МОК, в этом решении он рассчитывает на поддержку со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является. По информации портала, этот вопрос будет обсуждаться позднее в понедельник во время телеконференции исполкома МОК, которая пройдет с участием офицера комитета по этике МОК.