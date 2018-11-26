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08:01 (мск), источник: ТАСС

Президент МОК попросил шейха Ахмада покинуть пост главы ассоциации олимпийских комитетов

ТАСС, 26 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха уйти с поста главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) до выборов, которые состоятся на генеральной ассамблее АНОК 28 или 29 ноября. Об этом сообщает Inside the Games.

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Источник: AP 2018

Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Ранее он в связи с этим временно покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.

По данным Inside the Games, Бах лично обратился к Ахмаду, который должен переизбраться на пост главы АНОК на безальтернативной основе. Отмечается, что шейх не намерен отвечать согласием главе МОК, в этом решении он рассчитывает на поддержку со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является. По информации портала, этот вопрос будет обсуждаться позднее в понедельник во время телеконференции исполкома МОК, которая пройдет с участием офицера комитета по этике МОК.

АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах возглавляет ассоциацию с 2012 года.

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