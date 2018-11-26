СМИ: Глава ассоциации олимпийских комитетов покинет свой пост по просьбе Баха
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Шейх Ахмад
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Шейх Ахмад
По данным издания, Бах лично обратился к Ахмаду, который собирался переизбираться в АНОК на новый срок на генеральной ассамблее организации
Теперь выборы президента АНОК отложены на неопределенный срок. Как ожидается, глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл будет избран первым
Ранее в ноябре прокуратура Швейцарии предъявила обвинения шейху Ахмаду, возглавляющему АНОК с апреля 2012 года, и еще четверым подозреваемым. Они якобы пытались доказать причастность двух бывших кувейтских чиновников к заговору, используя видеозаписи, подлинность которых не установлена. После этого шейх Ахмад временно покинул должности в МОК — члена организации и председателя комиссии по программе «Олимпийская солидарность». Ожидается, что суд по данному делу состоится в Женеве в начале 2019 года.