СМИ: Глава ассоциации олимпийских комитетов покинет свой пост по просьбе Баха

Источник: AP 2018

По данным издания, Бах лично обратился к Ахмаду, который собирался переизбираться в АНОК на новый срок на генеральной ассамблее организации 28—29 ноября . Первоначально 55-летний кувейтский шейх не хотел выполнять просьбу Баха, но после консультаций с другими руководителями АНОК и олимпийских континентальных ассоциаций решил уйти с должности, пока не завершится расследование против него.

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Теперь выборы президента АНОК отложены на неопределенный срок. Как ожидается, глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл будет избран первым вице-президентом АНОК и временно возглавит организацию.