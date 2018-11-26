Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
12:29 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Глава ассоциации олимпийских комитетов покинет свой пост по просьбе Баха

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах намерен объявить об уходе с должности главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), после того как его об этом попросил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает insidethegames.biz.

Наверх
Источник: AP 2018

По данным издания, Бах лично обратился к Ахмаду, который собирался переизбираться в АНОК на новый срок на генеральной ассамблее организации 28—29 ноября. Первоначально 55-летний кувейтский шейх не хотел выполнять просьбу Баха, но после консультаций с другими руководителями АНОК и олимпийских континентальных ассоциаций решил уйти с должности, пока не завершится расследование против него.

Читайте также
СМИ: Глава МОК попросил шейха Ахмада покинуть пост главы ассоциации олимпийских комитетов

Теперь выборы президента АНОК отложены на неопределенный срок. Как ожидается, глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл будет избран первым вице-президентом АНОК и временно возглавит организацию.

Ранее в ноябре прокуратура Швейцарии предъявила обвинения шейху Ахмаду, возглавляющему АНОК с апреля 2012 года, и еще четверым подозреваемым. Они якобы пытались доказать причастность двух бывших кувейтских чиновников к заговору, используя видеозаписи, подлинность которых не установлена. После этого шейх Ахмад временно покинул должности в МОК — члена организации и председателя комиссии по программе «Олимпийская солидарность». Ожидается, что суд по данному делу состоится в Женеве в начале 2019 года.

 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех
Ударный дебют Кононова и ахиллесова пята «Ростова». Рейтинг тура
Интриги дня КХЛ: «Динамо» ворвется в плей-офф, «Торпедо» победит
«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака»
Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей
«ПСЖ» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь