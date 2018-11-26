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14:51 (мск), источник: ТАСС

Шейх Ахмад временно покинул пост главы АНОК в связи с коррупционным скандалом

ТАСС, 26 ноября. Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтский шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах временно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: AP 2018

Ранее портал Inside the Games сообщил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично обратился к Ахмаду, который должен был переизбираться на пост главы АНОК на безальтернативной основе на генеральной ассамблее 28 или 29 ноября в Токио, с призывом уйти в отставку. Отмечалось, что шейх не намерен отвечать согласием главе МОК, в этом решении он рассчитывает на поддержку со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является.

Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Ранее он в связи с этим временно покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.

АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах возглавляет ассоциацию с 2012 года.

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