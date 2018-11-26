Шейх Ахмад временно покинул пост главы АНОК в связи с коррупционным скандалом
ТАСС, 26 ноября. Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтский шейх Ахмад
ТАСС, 26 ноября. Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтский шейх Ахмад
Ранее портал Inside the Games сообщил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично обратился к Ахмаду, который должен был переизбираться на пост главы АНОК на безальтернативной основе на генеральной ассамблее 28 или 29 ноября в Токио, с призывом уйти в отставку. Отмечалось, что шейх не намерен отвечать согласием главе МОК, в этом решении он рассчитывает на поддержку со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является.
Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Ранее он в связи с этим временно покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.
АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад