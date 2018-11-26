Шейх Ахмад временно покинул пост главы АНОК в связи с коррупционным скандалом

Ранее портал Inside the Games сообщил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично обратился к Ахмаду, который должен был переизбираться на пост главы АНОК на безальтернативной основе на генеральной ассамблее 28 или 29 ноября в Токио, с призывом уйти в отставку. Отмечалось, что шейх не намерен отвечать согласием главе МОК, в этом решении он рассчитывает на поддержку со стороны АНОК и Олимпийского совета Азии, президентом которого он является.