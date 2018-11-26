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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент МОК сдал мобильный телефон для переработки на медали Игр-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сдал мобильный телефон в знак поддержки экологической инициативы организаторов летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

Программа по сбору неиспользуемых электронных устройств была запущена властями Японии в апреле 2017 года. Именно из драгоценных металлов, содержащихся в старых девайсах, будут изготовлены олимпийские медали. По замыслу авторов идеи, подобная акция даст возможность каждому жителю Страны Восходящего солнца не только внести вклад в защиту окружающей среды, но и приложить руку к организации Олимпийских игр.

На мероприятии с участием президента МОК было объявлено о завершении сбора почти трёх тонн бронзы, необходимой для литья медалей всех достоинств. А вот золота и серебра пока добыто всего лишь около половины от запланированных объёмов — 16,5 и 1800 кг соответственно. Авторы проекта планируют собрать недостающую часть драгметаллов до конца марта.

Дизайн наград летних Олимпийских игр в Токио будет представлен в 2019 году.

Токио уже готовится к Олимпиаде
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