WADA засекретило имена экспертов, которые посетят московскую лабораторию

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В состав делегации WADA войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.
«На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов. Это позволит им работать без лишнего давления. Можем сообщить, что в состав делегации из трех человек вошли ученые, обладающие специальными техническими знаниями, необходимыми для работы в антидопинговой лаборатории и с базой данных», — сообщили в WADA.
Во время визита делегация WADA встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву.
В случае невыполнения условий восстановления, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который агентству был возвращен 20 сентября.