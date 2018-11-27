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11:05 (мск), источник: ТАСС

WADA засекретило имена экспертов, которые посетят московскую лабораторию

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не разглашать имена трех экспертов, которые приедут в Москву 28 ноября для работы в антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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Источник: Reuters

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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В состав делегации WADA войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.

«На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов. Это позволит им работать без лишнего давления. Можем сообщить, что в состав делегации из трех человек вошли ученые, обладающие специальными техническими знаниями, необходимыми для работы в антидопинговой лаборатории и с базой данных», — сообщили в WADA.

Во время визита делегация WADA встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву.

В случае невыполнения условий восстановления, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который агентству был возвращен 20 сентября.

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