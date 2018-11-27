WADA засекретило имена экспертов, которые посетят московскую лабораторию

Источник: Reuters

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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В состав делегации WADA войдут три эксперта, всего в лаборатории будут работать пять специалистов.

«На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов. Это позволит им работать без лишнего давления. Можем сообщить, что в состав делегации из трех человек вошли ученые, обладающие специальными техническими знаниями, необходимыми для работы в антидопинговой лаборатории и с базой данных», — сообщили в WADA.

Во время визита делегация WADA встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву.