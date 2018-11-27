Фоторепортажи
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
23Аленичев показал силу в Химках
16:25 (мск), источник: ТАСС

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград. Свыше четырех десятков выдающихся россиян получили ордена и медали из рук главы государства.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Так, летчик-космонавт Сергей Рыжиков получил от президента Золотую звезду Героя России.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Путин вручил председателю организации ветеранов «Боевое братство» Борису Громову, главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, певцу Льву Лещенко и актрисе Инне Чуриковой.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президент вручил артисту Александру Збруеву и главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, а ее супругу — предпринимателю Алишеру Усманову такую же награду, но III степени.

Государственных наград в числе прочих удостоены также консультант тренерского штаба сборной РФ по хоккею Олег Знарок, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Александр Дынкин (Орден Александра Невского), диктор Игорь Кириллов и тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе (Орден Почета), артисты Леонид Агутин и Валерия, а также глава тренерского штаба сборной РФ по хоккею Роман Ротенберг и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (Орден Дружбы).

 Что означает введение военного положения для украинцев
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Страхи и падения: что не так с Медведевой
Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой
Откуда футболу качать деньги? РПЛ хочет жить по-новому
«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную
21-летний хоккеист умер после матча
Хабиб жалеет о своем поведении после боя с Конором (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь