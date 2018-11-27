Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президент вручил артисту Александру Збруеву и главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, а ее супругу — предпринимателю Алишеру Усманову такую же награду, но III степени.

Государственных наград в числе прочих удостоены также консультант тренерского штаба сборной РФ по хоккею Олег Знарок, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Александр Дынкин (Орден Александра Невского), диктор Игорь Кириллов и тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе (Орден Почета), артисты Леонид Агутин и Валерия, а также глава тренерского штаба сборной РФ по хоккею Роман Ротенберг и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (Орден Дружбы).