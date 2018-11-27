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15:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Представитель Фиджи заменит шейха Ахмада на посту главы АНОК

ТАСС, 27 ноября. Президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи заменит в должности главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Источник: AP 2018

Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. В связи с этим он временно покинул пост председателя комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования. Глава МОК Томас Бах лично обратился к Ахмаду с призывом уйти в отставку. С 28 ноября шейх Ахмад будет временно отстранен от должности президента АНОК.

Митчелл займет пост президента на время отсутствия шейха Ахмада, который должен был быть переизбран 28—29 ноября на генеральной ассамблее АНОК. В связи с последними событиями выборы было решено отложить. Пост должен был занять вице-президент АНОК, 83-летний уругваец Хулио Маглионе, но он отказался.

АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах возглавляет ассоциацию с 2012 года.

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