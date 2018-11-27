СМИ: Представитель Фиджи заменит шейха Ахмада на посту главы АНОК
ТАСС, 27 ноября. Президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи заменит в должности главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) шейха Ахмада
ТАСС, 27 ноября. Президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи заменит в должности главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) шейха Ахмада
Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. В связи с этим он временно покинул пост председателя комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования. Глава МОК Томас Бах лично обратился к Ахмаду с призывом уйти в отставку. С 28 ноября шейх Ахмад будет временно отстранен от должности президента АНОК.
Митчелл займет пост президента на время отсутствия шейха Ахмада, который должен был быть переизбран
АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад