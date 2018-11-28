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08:18 (мск), источник: ТАСС

Абэ: ОИ-2020 станут благодарностью миру за поддержку Японии во время трагедии 2011 года

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио станут выражением благодарности странам мира за их поддержку Японии после землетрясения и цунами 2011 года. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Синдзо Абэ на открытии заседания Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

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Источник: РИА "Новости"

«В 2011 году мы пострадали от страшного стихийного бедствия. Многие страны оказали нам поддержку, и мы смогли постепенно приступить к процессу восстановления пострадавших регионов. Вместе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом мы посетили префектуру Фукусима и смогли лично убедиться в том, как идет процесс реконструкции», — сказал он.

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«Наши Олимпийские игры будут выражением благодарности всему миру за оказанную поддержку», — добавил Абэ. По его словам, японская сторона приложит все усилия, чтобы обеспечить успех проведения Олимпиады. Глава МОК в своем выступлении также отметил высокую степень организационной и инфраструктурной готовности Токио к Играм 2020 года.

В Токио в среду открылось заседание Генеральной ассамблеи АНОК. В ней принимают участие около 1,4 тыс. представителей из 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК.

В программу Игр 2020 года впервые войдут бейсбол / софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, на них будут представлены 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия начнутся соревнования по футболу и софтболу.

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