Иркутск примет эстафету огня зимней Универсиады 1 декабря при участии 25 факелоносцев

Источник: РИА "Новости"

«1 декабря в Иркутске пройдет первый в Сибирском федеральном округе этап эстафеты огня зимней Универсиады — 2019. Ожидается, что зрителями мероприятия станут около 2 тыс. человек. Факел понесут 25 человек, 20 из них были отобраны по конкурсу — это жители региона, добившиеся высоких результатов в спорте, культуре, науке. Пятеро взяты от организаторов, но их имена держатся в секрете непосредственно до 1 декабря», — сообщили в пресс-службе.

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В числе тех, кого выбрали по конкурсу, значатся мастера спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионы Универсиады Дмитрий Буряк и Ольга Курбан. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, желающие нести факел сами предлагали свои кандидатуры, они должны были выполнить условия конкурса, в частности, написать эссе. Кандидатуры оценивало жюри. Также сообщили, что имена тех, кто будет зажигать чашу огня, пока не разглашаются.

Маршрут эстафеты огня Универсиады проложен от триумфальной арки с Нижней набережной по центральным улицам Иркутска до площади у Дворца спорта «Труд», где состоится церемония зажжения чаши огня. Из Иркутска огонь отправится в Барнаул.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. Завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Б.