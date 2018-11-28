АНОК перенесла выборы президента организации на неопределенный срок

Источник: AP 2018

В ходе заседания ряд стран выразили полную поддержку кандидатуре шейха, которая была единственной на выборах президента и потребовали его переизбрания. Тем не менее, избирательная комиссия приняла решение отложить выборы, в том числе из-за желания аль-Сабаха, поскольку он принимает участие в судебных разбирательствах в Швейцарии.

«Я принял решение уйти и вернуться более сильным. Мы единая семья и должны хранить наше движение и продолжать делать его единым. Я никогда не стремился только лишь стать лидером этой организации и всегда работал коллективно с членами исполкома», — отметил шейх в своем обращении. «Позвольте мне временно уйти со своего поста и вскоре мы с вами вновь встретимся», — добавил он.

Вместе с тем на заседании была утверждена кандидатура нового вице-президента АНОК. Им стал президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи, он также будет временно исполнять обязанности главы АНОК.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично обратился к аль-Сабаху с призывом уйти в отставку. Шейх якобы подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Ранее он в связи с этим временно покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.