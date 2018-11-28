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11:34 (мск), источник: ТАСС

ОКР рассчитывает, что визит WADA положительно скажется на ситуации вокруг спортсменов РФ

ТОКИО, 28 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Визит представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) положительно скажется на ситуации вокруг российских спортсменов и вместе с другими принимаемыми РФ шагами позволит им выступать на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: Reuters

«Олимпийские комитет России является учредителем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наше национальное антидопинговое агентство продолжало функционировать на том уровне, на котором оно находится сейчас, а этот уровень очень высок. Мы очень надеемся, что этот визит (представителей WADA) и последующие шаги позволят нашим спортсменам, чистым спортсменам выступать на соревнованиях самого высокого уровня, а нашей стране проводить первенства на своей территории», — отметил он.

Делегация в составе трех экспертов WADA, имена которых не разглашаются, начинает в среду свой визит в Москву для работы в антидопинговой лаборатории. Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления РУСАДА.

Во время визита делегация WADA встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву. В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который был возвращен агентству 20 сентября.

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