ОКР рассчитывает, что визит WADA положительно скажется на ситуации вокруг спортсменов РФ

«Олимпийские комитет России является учредителем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наше национальное антидопинговое агентство продолжало функционировать на том уровне, на котором оно находится сейчас, а этот уровень очень высок. Мы очень надеемся, что этот визит (представителей WADA) и последующие шаги позволят нашим спортсменам, чистым спортсменам выступать на соревнованиях самого высокого уровня, а нашей стране проводить первенства на своей территории», — отметил он.
Делегация в составе трех экспертов WADA, имена которых не разглашаются, начинает в среду свой визит в Москву для работы в антидопинговой лаборатории. Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления РУСАДА.
Во время визита делегация WADA встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву. В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который был возвращен агентству 20 сентября.