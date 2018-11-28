ОКР рассчитывает, что визит WADA положительно скажется на ситуации вокруг спортсменов РФ

«Олимпийские комитет России является учредителем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наше национальное антидопинговое агентство продолжало функционировать на том уровне, на котором оно находится сейчас, а этот уровень очень высок. Мы очень надеемся, что этот визит (представителей WADA) и последующие шаги позволят нашим спортсменам, чистым спортсменам выступать на соревнованиях самого высокого уровня, а нашей стране проводить первенства на своей территории», — отметил он.