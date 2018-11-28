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11:36 (мск), источник: ТАСС

Поздняков: Ситуация вокруг шейха Ахмада не скажется на соглашениях МОК и ОКР

ТОКИО, 28 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Ситуация вокруг президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтского шейха Ахмада аль-Фахад аль-Сабаха, который временно сложил с себя полномочия, никак не скажется на договоренностях между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

В конце октября в Москве состоялось подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью МОК и с Олимпийским советом Азии (ОСА). В рамках соглашений будет реализовано несколько совместных проектов. Один из них — Форум юных олимпийцев, который будет проходить традиционно 1 июня в День защиты детей.

«Никаким образом это не скажется на реализации программ. Этот документ был подписан между двумя организациями и вступил в силу с момента его подписания. С нашей точки зрения и с точки зрения коллег из МОК, с которыми мы консультировались, данное событие (ситуация вокруг главы АНОК) ни коим образом не скажется на этом соглашении», — сказал он.

На заседании генеральной ассамблеи АНОК в Токио было принято решение отложить выборы президента организации на неопределенный срок, пока аль-Сабах участвует в судебных разбирательствах в Швейцарии. Вместе с тем на заседании была утверждена кандидатура вице-президента АНОК. Им стал президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи, он также будет временно исполнять обязанности главы АНОК.

Целью Олимпийской солидарности является организация помощи национальным олимпийским комитетам. Помощь осуществляется в виде программ, которые разрабатываются МОК совместно с Национальным олимпийским комитетом.

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