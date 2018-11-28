Поздняков: Ситуация вокруг шейха Ахмада не скажется на соглашениях МОК и ОКР

Источник: РИА "Новости"

В конце октября в Москве состоялось подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью МОК и с Олимпийским советом Азии (ОСА). В рамках соглашений будет реализовано несколько совместных проектов. Один из них — Форум юных олимпийцев, который будет проходить традиционно 1 июня в День защиты детей.

«Никаким образом это не скажется на реализации программ. Этот документ был подписан между двумя организациями и вступил в силу с момента его подписания. С нашей точки зрения и с точки зрения коллег из МОК, с которыми мы консультировались, данное событие (ситуация вокруг главы АНОК) ни коим образом не скажется на этом соглашении», — сказал он.

На заседании генеральной ассамблеи АНОК в Токио было принято решение отложить выборы президента организации на неопределенный срок, пока аль-Сабах участвует в судебных разбирательствах в Швейцарии. Вместе с тем на заседании была утверждена кандидатура вице-президента АНОК. Им стал президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи, он также будет временно исполнять обязанности главы АНОК.