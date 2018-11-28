Поздняков: Ситуация вокруг шейха Ахмада не скажется на соглашениях МОК и ОКР
ТОКИО, 28 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Ситуация вокруг президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтского шейха Ахмада
ТОКИО, 28 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Ситуация вокруг президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтского шейха Ахмада
В конце октября в Москве состоялось подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью МОК и с Олимпийским советом Азии (ОСА). В рамках соглашений будет реализовано несколько совместных проектов. Один из них — Форум юных олимпийцев, который будет проходить традиционно 1 июня в День защиты детей.
«Никаким образом это не скажется на реализации программ. Этот документ был подписан между двумя организациями и вступил в силу с момента его подписания. С нашей точки зрения и с точки зрения коллег из МОК, с которыми мы консультировались, данное событие (ситуация вокруг главы АНОК) ни коим образом не скажется на этом соглашении», — сказал он.
На заседании генеральной ассамблеи АНОК в Токио было принято решение отложить выборы президента организации на неопределенный срок, пока
Целью Олимпийской солидарности является организация помощи национальным олимпийским комитетам. Помощь осуществляется в виде программ, которые разрабатываются МОК совместно с Национальным олимпийским комитетом.