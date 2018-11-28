Казахстан обновил свой антирекорд по положительным допинг-пробам за один год

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 ноября, на сайте Национального антидопингового центра Казахстана (KazNADC) был опубликован обновленный список спортсменов, которые были дисквалифицированы за наличие в анализах запрещенных субстанций.

В него вошли еще два казахстанских спортсмена: тяжелоатлетка Мария Базаркина и велосипедист Илья Горбушин. Так, Базаркина, у которой обнаружен сибутрамин, дисквалифицирована на два года — до 7 октября 2020-го. А Горбушин, который также получил дисквалификацию на два года, до 16 сентября 2020-го. Причем был дисквалифицирован за нарушение предоставления информации о местонахождении.

Базаркина в этом году завоевала медаль на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, который прошел в сентябре в Талдыкоргане. Она стала второй в весовой категории до 87 килограммов. А Горбушин проявил себя на чемпионате мира до 23 лет, который состоялся в Дохе в 2016 году. В 2017 году был представлен в составе команды Astana City. С января 2018-го Горбушин числится в команде Apple Team.

Таким образом, с начала 2018 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы 32 казахстанских спортсмена. Стоит отметить, что Владимиру Седову в 2018 году было вынесено решение о дисквалификации, но срок он начал отбывать с декабря 2016 года.

Теперь новый антирекорд Казахстана по положительным допинг-пробам за один год составляет 31 пойманный спортсмен. Ранее максимальным количеством казахстанских спортсменов, пойманных на допинге, было 28 человек. Это случилось в 2016 году.