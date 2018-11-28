Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан обновил свой антирекорд по положительным допинг-пробам за один год

Казахстан обновил свой антирекорд по положительным допинг-пробам за один год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 ноября, на сайте Национального антидопингового центра Казахстана (KazNADC) был опубликован обновленный список спортсменов, которые были дисквалифицированы за наличие в анализах запрещенных субстанций.

В него вошли еще два казахстанских спортсмена: тяжелоатлетка Мария Базаркина и велосипедист Илья Горбушин. Так, Базаркина, у которой обнаружен сибутрамин, дисквалифицирована на два года — до 7 октября 2020-го. А Горбушин, который также получил дисквалификацию на два года, до 16 сентября 2020-го. Причем был дисквалифицирован за нарушение предоставления информации о местонахождении.

Базаркина в этом году завоевала медаль на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, который прошел в сентябре в Талдыкоргане. Она стала второй в весовой категории до 87 килограммов. А Горбушин проявил себя на чемпионате мира до 23 лет, который состоялся в Дохе в 2016 году. В 2017 году был представлен в составе команды Astana City. С января 2018-го Горбушин числится в команде Apple Team.

Таким образом, с начала 2018 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы 32 казахстанских спортсмена. Стоит отметить, что Владимиру Седову в 2018 году было вынесено решение о дисквалификации, но срок он начал отбывать с декабря 2016 года.

Теперь новый антирекорд Казахстана по положительным допинг-пробам за один год составляет 31 пойманный спортсмен. Ранее максимальным количеством казахстанских спортсменов, пойманных на допинге, было 28 человек. Это случилось в 2016 году.

При этом в 2016-м было выявлено 60 положительных допинг-проб, но санкции были вынесены только 28 спортсменам, так как у остальных 32-х в анализах был обнаружен мельдоний в незначительном количестве и они не подверглись дисквалификации.

Обязательный соперник Головкина объяснил допинг-скандал
ЦСКА вылетел из ЛЧ и осложнил задачу выхода в плей-офф ЛЕ
Игрок «Спартака» — «Джентльмен года»
Доберутся ли Неймар и Мбаппе до плей-офф ЛЧ: анонс матчей дня
Роналду — единственный игрок, одержавший 100 побед в ЛЧ
Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» выиграет в рекордном матче Зарипова
«Братья-казахи». Ковалев показал будущих чемпионов мира по боксу
Критикам Медведевой посоветовали повторить ее путь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь