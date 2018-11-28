Казахстан обновил свой антирекорд по положительным допинг-пробам за один год
Казахстан обновил свой антирекорд по положительным
Казахстан обновил свой антирекорд по положительным
Сегодня, 28 ноября, на сайте Национального антидопингового центра Казахстана (KazNADC) был опубликован обновленный список спортсменов, которые были дисквалифицированы за наличие в анализах запрещенных субстанций.
В него вошли еще два казахстанских спортсмена: тяжелоатлетка Мария Базаркина и велосипедист Илья Горбушин. Так, Базаркина, у которой обнаружен сибутрамин, дисквалифицирована на два года — до 7 октября 2020-го. А Горбушин, который также получил дисквалификацию на два года, до 16 сентября 2020-го. Причем был дисквалифицирован за нарушение предоставления информации о местонахождении.
Базаркина в этом году завоевала медаль на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, который прошел в сентябре в Талдыкоргане. Она стала второй в весовой категории до 87 килограммов. А Горбушин проявил себя на чемпионате мира до 23 лет, который состоялся в Дохе в 2016 году. В 2017 году был представлен в составе команды Astana City. С января 2018-го Горбушин числится в команде Apple Team.
Таким образом, с начала 2018 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы 32 казахстанских спортсмена. Стоит отметить, что Владимиру Седову в 2018 году было вынесено решение о дисквалификации, но срок он начал отбывать с декабря 2016 года.
Теперь новый антирекорд Казахстана по положительным
При этом в 2016-м было выявлено 60 положительных