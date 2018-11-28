Эксперты WADA посетили московскую антидопинговую лабораторию
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской лаборатории, где хранятся данные проверки подозрительных
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской лаборатории, где хранятся данные проверки подозрительных
Специалисты WADA прибыли в Москву для переговоров по поводу доступа к данным московской лаборатории. В состав делегации вошли три эксперта WADA, имена которых не разглашаются. Во время визита делегация встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву.
«Со стороны WADA есть вопросы к РУСАДА, но я их не комментирую, потому что они не относятся к нашей лаборатории. Сейчас [делегация WADA] не посетит новое здание, а в старом — будет. В данный момент они находятся в той лаборатории», — сказал Садовничий.
Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа