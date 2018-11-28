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14:38 (мск), источник: ТАСС

Эксперты WADA посетили московскую антидопинговую лабораторию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской лаборатории, где хранятся данные проверки подозрительных допинг-проб российских спортсменов, которые были опечатаны в связи с федеральным расследованием. Об этом журналистам заявил Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, при котором будет открыто новое здание антидопинговой лаборатории.

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Специалисты WADA прибыли в Москву для переговоров по поводу доступа к данным московской лаборатории. В состав делегации вошли три эксперта WADA, имена которых не разглашаются. Во время визита делегация встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву.

«Со стороны WADA есть вопросы к РУСАДА, но я их не комментирую, потому что они не относятся к нашей лаборатории. Сейчас [делегация WADA] не посетит новое здание, а в старом — будет. В данный момент они находятся в той лаборатории», — сказал Садовничий.

Предоставление до конца года доступа экспертам организации к данным анализа допинг-проб московской лаборатории, опечатанным в связи с федеральным расследованием, является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который был возвращен агентству 20 сентября.

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