Эксперты WADA посетили московскую антидопинговую лабораторию

Специалисты WADA прибыли в Москву для переговоров по поводу доступа к данным московской лаборатории. В состав делегации вошли три эксперта WADA, имена которых не разглашаются. Во время визита делегация встретится с российскими спортивными властями, стороны договорятся о дате второго визита специалистов организации в Москву.

«Со стороны WADA есть вопросы к РУСАДА, но я их не комментирую, потому что они не относятся к нашей лаборатории. Сейчас [делегация WADA] не посетит новое здание, а в старом — будет. В данный момент они находятся в той лаборатории», — сказал Садовничий.